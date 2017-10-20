УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии предложили людей, при жизни распространявших алкоголь, не хоронить по мусульманским обычаям. С такой идеей выступил глава Наурузовского сельсовета Закир Гарипов на встрече с имамами Учалинского района.

Как сообщает «Учалинская газета», он предложил уважаемому собранию отказаться от участия в подобных мероприятиях, если приглашение исходит от людей, которые, даже если сами и великие трезвенники, но не стесняются спаивать других.

Имамы района дружно поддержали этот почин.

«Сегодня речь идет о сохранении народа. Да, следует заботиться о рождаемости, но и о здоровье взрослого населения нельзя забывать. И это только одна сторона дела. А сколько других бед, связанных с распространением пьянства? Местное духовенство не намерено занимать стороннюю позицию. Мы все можем внести свою лепту в решение этой злободневной проблемы. Хотел бы призвать учалинцев: старайтесь жить честно, по совести и не вредить другим. Только в этом случае принцип «каждому свое» получит свой истинный смысл, — сказал «Учалинской газете» имам-мухтасиб города Учалы и Учалинского района Дим Закиров.