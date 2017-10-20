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20 октября Пятница

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Министерство образования РФ заявило о создании «рабочих» рот из моногородов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Министерство образования РФ заявило о создании «рабочих» рот из моногородов Фото: Олег Яровиков

Министерство образования РФ заявило о создании «рабочих» рот из моногородов Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство образования России сообщило о создании «рабочих» рот, состоящих из лучших молодых рабочих, преимущественно из моногородов. Об этом на 44-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 заявила замминистра образования РФ Людмила Огородова.

«Мы хотим создать рабочие роты. Когда молодые люди не отрываются от профессии, не теряют свою специальность и при этом служат год», — подчеркнула она.

По ее мнению, такая инициатива особенно актуальна для моногородов, сталкивающихся с оттоком молодежи из-за отсутствия возможностей для профессионального развития.

«В чем заключается сложность, когда молодой, перспективный рабочий уходит в армию? Он уезжает из своего города, а многие колледжи и техникумы находятся в моногородах, которые, как мы знаем, испытывают трудности в социально-экономическом развитии. Через год молодой человек может уже не вернуться в родной город. Поэтому он должен служить дома, в своей рабочей профессии», — подчеркнула замминистра образования России.

Людмила Огородова провела параллель с «научным» ротами, уже действующими в ряде российских вузов.

Механизм, определяющий возможности службы в «рабочих» ротах, будет предложен в отдельном нормативном акте, необходимость разработки которого обсуждается в настоящее время.

«Мы не идем по пути освобождения от армии. Мы идем по пути сохранения профессии за молодыми людьми», — резюмировала Людмила Огородова.

Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов прокомментировал заявление представителя Министерства образования.

«Отток молодых людей из моногородов дополнительно понижает привлекательность монопрофильных образований. Поэтому данная инициатива после детальной проработки поможет сохранить перспективные молодые кадры для родного города», — считает он.

44-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 открылся 14 октября в Объединенных Арабских Эмиратах.

1300 молодых конкурсантов из 77 стран будут соревноваться за медали по 52 компетенциям в шести блоках профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

Российская сборная представлена 58 участниками из 22 регионов страны.

Как сообщало агентство «Башинформ», четверокурсник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, выступивший в составе сборной России на мировом чемпионате WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби (ОАЭ), завоевал бронзу в компетенции «Камнетесное дело».

Теги: моногорода
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