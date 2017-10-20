В Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей
В Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей Фото: Дорожный патруль -Уфа
В Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей Фото: Дорожный патруль -Уфа
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня ночью в Уфе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, Хендай Солярис, двигавшийся по улице Энтузиастов, столкнулся с автомобилем Рено Меган, который выезжал с прилегающей территории.
В результате аварии пострадала пассажирка из салона южнокорейской иномарки, сообщает «Дорожный патруль Уфа»