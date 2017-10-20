УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Городской проект «Соты» из Уфы вышел в финал всероссийского проекта Google «Вдали от столиц» — карты значимых дел, объединяющей представителей необычного бизнеса вне Москвы и Санкт-Петербурга.

Онлайн-проект «Соты» в лице основателя Елены Филипповой является своеобразным путеводителем по городу как для туристов, так и самих жителей. Он был создан 2,5 года назад и объединяет в себе рубрики «Город», «События», «Люди», из которых подобно сотам складывается облик любого города. Теперь разработка уфимцев поборется за звание лучшей вместе с остальными финалистами проекта «Вдали от столиц». Среди них есть те, кто возрождает деревянное зодчество и организовывает фестивали поэзии, работает с учениками сельских школ и обучает детей естественным наукам, делает туристически привлекательными села и города, занимается благотворительностью и помогает пожилым людям, использует технологии для улучшения инфраструктуры отдельных домов и целого города, производит обувь и варит сыр, проводит бесплатные хоккейные тренировки, дает шанс начать новую жизнь и многие другие.

Проголосовать за уфимский проект можно в поиске Google до 30 октября. Победителей проекта «Вдали от столиц» объявят 3 ноября в Москве.

«Наше жюри отобрало самые интересные истории, но кто из них станет победителем, решать вам. Заходите в Google Поиск, набирайте «вдали от столиц» и определяйте, кто войдет в число семи лучших», — отметил глава Google Россия Дмитрий Кузнецов.