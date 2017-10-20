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20 октября Пятница

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В Башкирии впервые пройдут зимние соревнования по спортивному туризму

СПОРТ

В Башкирии впервые пройдут зимние соревнования по спортивному туризму Фото: https://vk.com/club153994357

В Башкирии впервые пройдут зимние соревнования по спортивному туризму Фото: https://vk.com/club153994357

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Клуб любителей активного отдыха «Авантюра» проведет первый в Башкирии зимний Кубок по спортивному автотуризму, сообщает информационный портал EX-ROADmedia.ru

Соревнования пройдут 27 января в Кушнаренковском районе республики. Организаторы начали работу над Положением соревнований и предлагают всем заинтересованным – будущим участникам и зрителям — поддержать инициативу и присылать свои предложения.

Рабочее название соревнований, для которых создана отдельная группа в социальной сети ВКонтакте – «Поглотители снега».

Теги: спортивный автотуризм
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