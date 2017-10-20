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20 октября Пятница

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«Юлаевская молодежка» уступила «Мамонтам Югры»

СПОРТ

«Юлаевская молодежка» уступила «Мамонтам Югры» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

«Юлаевская молодежка» уступила «Мамонтам Югры» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Уфимский «Толпар» продолжает гостевую серию. После удачного выезда в Тюмень, где уфимцы дважды оказались сильнее «Тюменского Легиона», подопечных Алика Гареева ждала непростая игра в Ханты-Мансийске.

Открыть счет в мачте «Мамонтам Югры» удалось уже в самом начале встречи. Через несколько минут гости сравняли счет – в большинстве забил Александр Ренев. Спустя пять минут «толпаровцы» и вовсе вышли вперед – с передач Ярослава Соколова и Спартака Басимова шайбу сибирякам забросил Михаил Козлов. Однако на этом хоккейная удача для уфимцев закончилась.

Незадолго до перерыва хозяева смогли отыграться. Во втором и третьем периоде «Толпар» пропустил еще по одной шайбе. Итоговый счет встречи – 4:2 в пользу «Мамонтов Югры».

Следующий матч двух команд на «Арене Югра» состоится уже завтра, 20 октября.

Теги: ХК «Толпар», хоккей
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