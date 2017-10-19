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Рустэм Хамитов: «Университеты – наш интеллектуальный фундамент»

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов: «Университеты – наш интеллектуальный фундамент»

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов: «Университеты – наш интеллектуальный фундамент»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана встретился с ректорами ведущих вузов региона. Обсуждались задачи и перспективы развития высшей школы в республике.

– Университеты – наш интеллектуальный фундамент. Мы знаем, насколько важно успешно организовать работу вузовского сообщества, высших учебных заведений. Конечно, будем делать всё, чтобы эта деятельность была успешной и, самое главное, результативной, – сказал Рустэм Хамитов. – В соответствии с исследованиями Высшей школы экономики по качеству приема в вузы наша республика в 2017 году вошла в число регионов-лидеров. Это отрадно. Высокий средний балл зачисления студентов на бюджетные места – почти 70. Это лучший показатель за последние годы. Вместе с Краснодарским и Пермским краями мы занимаем седьмое место среди регионов. Получше ситуация у медицинского и нефтяного университетов. Там средний балл выше 75. В Башкирском государственном, педагогическом, авиационном университетах чуть ниже, но тоже достойные результаты.

Одним из вопросов обсуждения стала зарплата сотрудников вузов. Ректор Башкирского государственного аграрного университета Илдар Габитов доложил о выполнении «майских» указов Президента России Владимира Путина в части увеличения заработной платы профессорско-преподавательского состава. По его словам, практически все университеты, кроме отраслевых, выполняют целевые показатели. Отставание отраслевых вузов в этом плане связано с недостаточным финансированием со стороны курирующих их федеральных министерств. Глава республики отметил, что подключится к решению этого вопроса и обсудит ситуацию с профильными министрами.

– Мы в прошлом году направили письма в различные федеральные структуры – в Минсельхоз, ФАНО, Минобрнауки – о выделении дополнительных средств для выполнения целевых показателей увеличения заработной платы работников в подведомственных организациях. Сегодня мы видим, что отклик на наше обращение есть. Можно сказать, что в первом полугодии ситуация почти что выправилась. Зарплата преподавателей вузов уже достигла целевых показателей, – отметил Рустэм Хамитов. – При этом сохраняется проблема с научными работниками, в том числе в вузах. У них зарплата совсем невысокая. И целевых показателей мы пока ещё не достигли. Но вопросом продвижения материального обеспечения мы, конечно, будем заниматься постоянно.

Теги: образование, вузы, глава рб
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