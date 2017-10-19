УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане просят откликнуться свидетелей избиения 12-летнего подростка. Инцидент произошел в Стерлитамаке 14 октября между 18:30 и 18:50 часами у дома №14 по проспекту Октября. Родители ищет очевидцев, объявление опубликовано на портале «Стерлитамак.ру».

Сообщается, что ребенка избивал подросток старше, с виду ему 15-16 лет. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8-962-522-82-67.