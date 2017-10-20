В Уфе просят откликнуться хозяев брошенных автомобилей Фото: администрация г.Уфы В Уфе просят откликнуться хозяев брошенных автомобилей Фото: администрация г.Уфы

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе просят откликнуться хозяев автомобилей, брошенных во дворах и вдоль проезжей части. Авто-беспризорники создают проблемы как для жителей, так и для коммунальных служб, сообщается на сайте мэрии. Машины занимают отдельные парковочные места, собирают мусор, создают экологическую угрозу, зимой мешают полноценной и качественной уборке территорий от снега.

Так, комиссия в составе представителей администрации района, Центра общественной безопасности, отдела полиции и УЖХ зафиксировала в Демском районе свыше 40 брошенных автомобилей в технически неисправном состоянии. Список представлен на сайте администрации.

Граждан убедительно просят привести свои автомашины в надлежащее состояние или переместить. В противном случае, автомобили будут перевезены на штрафстоянку.