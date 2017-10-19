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19 октября Четверг

Уфа   °

Представитель Башкирии, выступавший в составе сборной России на мировом чемпионате WorldSkills Competition-2017, завоевал бронзу

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Четверокурсник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, выступивший в составе сборной России на мировом чемпионате WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби (ОАЭ), завоевал бронзу в компетенции «Камнетесное дело».

Он уступил участникам из Бразилии, у них золото и молодым профессионалам из Англии, у которых серебро.

По словам Рафаэля со всеми конкурсными работами он справился, все выполнил в установленный срок, но очень сильно устал и пошел спать. Говоря о своей бронзе признался, что рассчитывал на призовое место.

Чемпионат мира в Абу-Даби собрал на своей площадке 1300 участников из 69 стран. Национальная сборная WorldSkills Russia вступит в борьбу за медали по 52 компетенциям, включая основные и презентационные. Свое мастерство продемонстрировали 58 отечественных конкурсантов – студенты и выпускники колледжей, победители и призеры Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в возрасте до 25 лет.

Россия впервые выступила на мировом чемпионате WorldSkills Competition во всех основных компетенциях. Ни одна другая страна не отправила сборную на соревнования в Абу-Даби в полном составе.

Теги: молодые профессионалы, WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби (ОАЭ)
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