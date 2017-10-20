УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На премию «Меценат года», присуждаемую выдающимся филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России, претендуют благотворители из Башкортостана.

Лауреатов премии назовут 16 ноября. Церемония пройдет в рамках Деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Среди номинантов этого года — благотворители, представляющие предприятия, организации и фонды из 20 регионов России. Всего на премию «Меценат года» претендуют 28 проектов, отобранных экспертным советом. Они были реализованы в различных регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Бурятии и Мордовии, в Хабаровском и Ставропольском краях, в Липецкой, Владимирской, Ярославской и Кемеровской областях. Награду вручат 10 проектам, объединенным по пяти направлениям: «Сохранение объектов культурного наследия», «Сохранение и развитие национальных культур, народного творчества», «Поддержка талантливых детей, приобщение молодежи к историко-культурному наследию России», «Поддержка культуры села», «Создание культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации».

В прошлом году бизнесмен из Стерлитамака, генеральный директор сети развлекательных центров «Галактика» Рафаэль Мифтахов стал обладателем премии в номинации «Создание культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации».