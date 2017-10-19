Рустэм Хамитов: «Развитие кооперации может существенно увеличить рост валового регионального продукта» Фото: Олег Яровиков







Рустэм Хамитов: «Развитие кооперации может существенно увеличить рост валового регионального продукта» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл рабочее совещание по вопросам развития кооперативного движения. В нём приняли участие члены Правительства республики, руководители профильных ведомств, представители муниципалитетов, науки, бизнеса, торговли, а также главы сельхозкооперативов.

– Кооперация позволяет успешно решать самые важные вопросы на селе. Это занятость и доходы сельчан, объединение сильных сторон и повышение рентабельности агрохозяйств, в целом укрепление сельской экономики, дополнительные источники доходов в бюджеты всех уровней, возрождение традиций коллективного хозяйствования и многое другое, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – По различным оценкам, развитие кооперации может существенно увеличить рост валового регионального продукта. Оценки разные – от 10 до 30 процентов. Пусть даже 10 процентов – это уже огромное движение вперёд. Конечно же, мы не можем пренебрегать такого рода возможностями.

Рустэм Хамитов отметил, что нужно аргументированно разъяснять сельчанам преимущества кооперации, организовать обучение на местах, а уже созданным кооперативам помогать с ведением бухгалтерии и налоговой отчетности, в реализации готовой продукции.

– Любой кооператив всегда начинается с инициативного человека, лидера, у которого есть воля, характер, за которым пойдут другие. С уважаемого всеми специалиста, которого знают и признают в сельском поселении, в районе, муниципалитете, – сказал Рустэм Хамитов. – А таких людей на сегодняшний день, прямо скажем, маловато. Многие на местах до сих пор сидят и ждут, что к ним приедут из Уфы, решат все вопросы, организуют и сделают. Так дело не пойдёт. Кооперация нужна, прежде всего, самим сельчанам.

В ходе совещания о развитии сельхозпотребкооперации в республике и мерах её поддержки рассказали министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов и председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов. Успешным опытом работы поделились руководители действующих сельхозкооперативов Фёдоровского, Караидельского, Кушнаренковского и Баймакского районов.

По мнению сельчан, даже на начальном этапе кооперация позволяет оценить преимущества работы «на себя» – занятость, стабильный доход, а главное – возможность постоянно находиться рядом с семьёй и близкими, не отправляясь на заработки в северные регионы.

Эксперт Всемирного банка, старший экономист по сельскому хозяйству Артавазд Акопян пояснил, что финансовая поддержка – лишь одна из составляющих развития кооперативного движения. Важное значение имеют методическое и информационное сопровождение, а также общий уровень развития региона.

– Мы изучили возможности республики, её бизнес-среду, динамику развития кооперации. Здесь есть вся инфраструктура – хорошие дороги, инженерные сети, интернет, – отметил он. – Это очень важно для современного кооперирования. Фермеры могут в режиме реального времени получать информацию о ценах на продукцию и различных услугах, вести переговоры и т.д. Это существенно помогает развитию кооперативов, продвижению сельхозпродукции на рынки.