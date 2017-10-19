Длинным новогодним каникулам больше радуются женщины, не имеющие детей – исследование Фото: Олег Яровиков Длинным новогодним каникулам больше радуются женщины, не имеющие детей – исследование Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что длинным новогодним каникулам больше всего радуются женщины, не имеющие детей. 78% бездетных россиянок дали больше положительных оценок, нежели другие сторонники 10-дневного мини-отпуска.

Опрос также показал, что число сторонников отдыха в первые дни нового года почти в четыре раза превышает число их противников.Перспектива не работать после празднования Нового года нравится 63% россиянам, не нравится 16%. 15% опрошенных относятся к этому нейтрально, 6% затруднились с ответом.

Примечательно, что с увеличением возраста опрашиваемых любовь к новогодним каникулам ослабевает. 10-дневный отпуск приветствуют 75% россиян моложе 24 лет и всего 48% респондентов, кому за 45. Та же тенденция прослеживается с ростом уровня дохода: чем выше заработок, тем меньше энтузиазма. 71% среди опрошенных с зарплатой до 25 тысяч рублей и 60% среди граждан с доходом более 45 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом отношение россиян к длинным новогодним каникулам не поменялось. В 2016 году 64% оценивали их позитивно, сегодня — 63%. Наименьшее число положительных отзывов о каникулах россияне оставили в 2010 году (53%). В 2013 году длительный отдых на Новый год одобряло максимальное число респондентов — 70%.

В опросе Исследовательского центра портала Superjob.ru приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Согласно документу Минтруда РФ, в 2018 году россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым.