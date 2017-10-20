Что водители Башкирии должны знать о нововведениях в регламенте ГИБДД?
Что водители Башкирии должны знать о нововведениях в регламенте ГИБДД? Фото: автор
Что водители Башкирии должны знать о нововведениях в регламенте ГИБДД? Фото: автор
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Сегодня, 20 октября, вступают в силу новые требования административного регламента для сотрудников ГИБДД. О том, можно ли снимать на видео инспекторов ДПС, как водитель должен предъявлять документы и какие санкции предусмотрены за неповиновение, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Башкортостану.
Остановка по требованию
Одним из главных нововведений утверждённой инструкции является возможность сотрудников ГИБДД останавливать автомобили для проверки в любом месте. Теперь контроль за дорожным движением можно будет осуществлять как на стационарном посту, так и в автомобиле и даже без патрульной машины.
Залог успеха — хорошая маскировка
Если ведется фото-, видеофиксация нарушений, а также дежурство на аварийных участках дорог, автомобиль ДПС может быть замаскирован при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью. В частности, располагаться сотрудникам ГИБДД разрешено за поворотами, пригорками и объектами дорожной инфраструктуры.
«Железные оковы» сняты
Теперь при остановке транспортного средства по требованию инспектора водитель обязан предъявить документы не только без обложки, но и без железных цепочек, которыми некоторые привязывают свои права.
Тотальное наблюдение
В требованиях закреплена новая норма, согласно которой инспекторы смогут использовать камеры, принадлежащие не только государству, но также и другим муниципальным и общественным организациям.
Не сам себе режиссер
Убрали норму, разрешающую съемку инспекторов ГИБДД. Если раньше сотрудник Госавтоинспекции был не вправе препятствовать съемке, то сейчас может запретить, тогда гражданин обязан будет убрать видеокамеру. При этом право на производство аудио- и видеосъёмки сохраняется за сотрудником ГИБДД.
Казнить, нельзя помиловать
Если водитель не выполнит требование инспектора, ему грозит наказание по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Она предусматривает наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Ради общественной безопасности
Согласно новому регламенту, инспектор вправе попросить водителя выйти из автомобиля в случае обнаружения признаков опьянения или болезненного состояния. При этом водитель обязан выйти из машины во всех случаях, когда этого потребует сотрудник ГИБДД, а также сесть в патрульный автомобиль, если об этом его попросит инспектор.
Уважаемые участники дорожного движения! Самое главное, соблюдайте ПДД!