Юбилейный объект к 100-летию Башкирии - спорткомплекс в Межгорье откроется в начале ноября Фото: Минэкономразвития РБ Юбилейный объект к 100-летию Башкирии - спорткомплекс в Межгорье откроется в начале ноября Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В начале ноября запланировано открытие обновленного спортивного комплекса в Межгорье. Его реконструкция ведется в рамках реализации проекта по строительству юбилейных объектов к 100-летию Башкортостана. Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, проект включает полную модернизацию здания и открытой площадки. На сегодняшний день идут подготовительные работы перед вводом спорткомплекса в эксплуатацию.

Объем финансирования Фондом социальных целевых программ составил около 108 млн рублей.

Благодаря модернизации была значительно увеличена площадь здания, отремонтированы раздевалки, появились новые душевые кабины, соответствующие всем санитарным и гигиеническим требованиям, демонтирована старая спортивная площадка, проведены все инженерные сети, заменено асфальтобетонное покрытие, сделан косметический ремонт. Появились современный инвентарь и оборудование, а также просторный теннисный зал.

На новой открытой спортивной площадке весной, летом и осенью будут проводить мини-футбол, волейбол и спортивно-игровые мероприятия, а зимой — хоккей. Рядом со стадионом располагается комплекс для сдачи ГТО. Школьники смогут продолжать заниматься в обновленном спорткомплексе бадминтоном, футболом, волейболом, каратэ, тхэквондо, настольным теннисом, хоккеем и лыжными гонками.

Именно в этом спорткомплексе начинала свою карьеру олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Вилухина.

«Теперь мы сможем принять большее количество детей, разнообразить нашу спортивную программу. Площадь и место позволяют это сделать, — отметила директор детской юношеской спортивной школы ЗАТО Межгорье Галина Четвертакова. — Мы планируем расширить и наш тренерский состав, хотим привлечь новых специалистов».

Занятия будут проводиться на бесплатной основе. Тренажерный зал также смогут посещать взрослые абсолютно бесплатно.