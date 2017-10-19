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Хоккеистки уфимской «Агидели» помогли сборной России в матче против «Бостона»

СПОРТ

Хоккеистки уфимской «Агидели» помогли сборной России в матче против «Бостона» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Хоккеистки уфимской «Агидели» помогли сборной России в матче против «Бостона» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Игроки хоккейного клуба «Агидель» Ольга Сосина и Анна Шибанова отметились в сборной страны. Девушки принимают участие в серии выставочных матчей национальной команды России против клубов женской НХЛ. В четвертой игре подопечные Алексея Чистякова в серии буллитов оказались сильнее «Бостона» — 4:3.

Как рассказали в пресс-службе уфимского хоккейного клуба, на счету Ольги Сосиной – заброшенная шайба, также девушке удалось реализовать попытку в серии буллитов. Еще одна представительница «Агидели» Анна Шибанова записала в свой актив голевую передачу.

Теги: ХК «Агидель», хоккей, сборная России
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