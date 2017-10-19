На столицу Башкирии обрушился мощный ливень с градом - фото и видео
На столицу Башкирии обрушился мощный ливень с градом - фото и видеоФото: автор | Видео: автор
На столицу Башкирии обрушился мощный ливень с градом - фото и видеоФото: автор
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На столицу Башкирии днем 19 октября обрушился мощный ливень с градом. Дождь то прекращался, то лил с удвоенной силой, перемежаясь с мелким градом. В центре города, на пересечении улиц Кирова и Пархоменко, потоками воды затопило проезжую часть. Горожане искали способы перейти дорогу так, чтобы окончательно не вымокнуть. Уфимцы искали спасение под козырьками зданий, прятались на остановках. Хватило нескольких минут, чтобы вымокнуть до нитки. Через час город озарило солнце, как будто дождя и не было.
Агентство «Башинформ» подготовило подборку фотографий, а также видео непродолжительного буйства стихии.
Как сообщалось ранее, МЧС накануне распространило предупреждение об усилении ветра до 15-20 м/с. Прогнозы синоптиков также не обманули, днем в столице действительно прошел дождь.