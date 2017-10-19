Режиссер из Санкт-Петербурга ставит в Уфе спектакль про жизнь башкирской глубинки Фото: Олег Яровиков Режиссер из Санкт-Петербурга ставит в Уфе спектакль про жизнь башкирской глубинки Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном молодежном театре РБ им. М. Карима готовится новая премьера — спектакль «Хорошо живем». Над постановкой работает режиссер из Санкт-Петербурга Руслан Колоусов, один из создателей творческого пространства «Понятный театр».

«Хорошо живем» — совместный проект Центра драматургии и режиссуры Республики Башкортостан и Молодежного театра. Премьера назначена на 30 октября и 1 ноября.

Инсценировку к спектаклю написал сам режиссер совместно с драматургом Евгением Ионовым. В ее основу легли пьесы пяти башкирских авторов — Альмиры Мухарямовой, Мунира Кунафина, Марата Мухлисова, Анны Ерошиной, Ангизы Ишбулдиной. Их работы — результат поездки Центра современной драматургии и режиссуры в театрально-фольклорную экспедицию «Замандаш». В ходе своего путешествия творческая группа посетила 11 деревень в трех районах республики — Бурзянском, Абзелиловском, Баймакском.

Спектакль будет представлять собой микс драматического действа и вербатима. В центре сюжета — жизнь жителей башкирской глубинки с ее проблемами. Режиссер вместе с авторами и актерами задается вопросом «Как мы живем?». Постановка призвана заставить зрителя заглянуть внутрь себя, обратиться к истокам, отметила пресс-секретарь театра Дарья Ольхова.

В спектакле задействованы артисты Нагим Нургалин, Салават Юлдашбаев, Гульбина Сафуанова, Вакиля Калмантаева, Шагит Хамматов, Любовь Никитина, Лейсан Миннигалиева, Гульшат Гайсина, Гузель Аюпова, Алтынай Хамматова, Лилия Искужина.

Постановка двуязычна: сочетает текст на русском языке с башкирскими песнями.