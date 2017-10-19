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19 октября Четверг

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Предприятие из Башкирии вступило в международную ассоциацию «Электрод»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») стал членом международной ассоциации производителей, продавцов и потребителей сварочных материалов и оборудования «Электрод». Это позволит укрепить партнерские отношения и расширить рынок сбыта продукции.

В состав объединения входят 32 предприятия и организации России, Украины и Казахстана. Деятельность ассоциации направлена на создание новых производств, модернизацию существующих, повышение качества и конкурентоспособности продукции, а также на решение имеющихся проблем в отрасли между производителями, продавцами и потребителями. Важным направлением является обмен передовым опытом и разработками прикладной науки.

«Вступление в ассоциацию БМК – крупнейшего отечественного производителя сварочной проволоки – очень важно для всех участников. В 2015 году мы посетили комбинат и убедились, что он обладает необходимой технологией, оборудованием и квалифицированным персоналом и способен обеспечить электродные предприятия России качественной сертифицированной продукцией. Надеемся, что общими усилиями нам удастся снизить импортозависимость и вытеснить с российского рынка недобросовестных производителей сварочных материалов», – прокомментировала президент ассоциации Елена Палиевская.

Сварочную высоколегированную проволоку различных диаметров БМК производит на протяжении более 50 лет. В сортаменте – порядка 80 марок из качественного сырья, поставляемого предприятиями Группы «Мечел»: ЧМК, «Ижсталью» и «Уральской кузницей».

«Вступление в ассоциацию дает БМК доступ к научным разработкам объединения и возможность участия в его исследовательских проектах для производства новых видов сварочной проволоки. Также членство будет способствовать продвижению нашей продукции, в том числе и на зарубежные рынки», – отметил генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

Теги: БМК, Белорецк
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