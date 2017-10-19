В Луганске спасен от разрушения памятник воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Фото: Владимир Волков





В Луганске спасен от разрушения памятник воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Фото: Владимир Волков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На Луганщине волонтеры-поисковики спасли от разрушения памятник воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Как известно, в феврале 1943 года в составе восьмого кавалерийского корпуса 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова совершила глубокий рейд в тыл врага на город Ворошиловград (нынешний Алчевск). За время рейда дивизия прошла с боями более 400 километров, ею было уничтожено большое количество солдат и офицеров, техники и имущества противника. 23 февраля 1943 года при выходе из рейда у села Штеровка Ворошиловградской области погиб командир дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов.

Самыми жестокими за все время рейда стали трехдневные бои у деревни Чернухино. Многие из башкирских конников остались лежать в окопах и на полях вокруг этого небольшого села. Местные жители, несмотря на угрозы казни, захоронили погибших на окраине села. В 1974 году на месте массового захоронения солдат восьмого кавалерийского корпуса установили памятник – всадника в шинели и развивающейся плащ-палатке.

В 2014 году на Луганщину снова пришла война, в Чернухино разместился националистический батальон «Азов», мемориал, где покоятся сотни погибших солдат Красной Армии, стал частью опорного пункта. Памятник использовали как одну из стен дота, по краю могилы выкопали траншею и танковый капонир. Из-за близких разрывов памятник получил повреждения, вода и температура завершили разрушение – произошло частичное обрушение скульптуры. В Чернухино, разрушенном войной, денег на восстановление памятника просто не было, многочисленные визиты активистов и общественников заканчивались пустыми обещаниями начать ремонт. Весной этого года общественники из Москвы и Донецка Виктор Мишняков, Ильнар Нугманов и скульптор Владимир Скворцов решили за свой счет спасти уникальный мемориал. В кратчайшие сроки были собраны деньги, закуплены материалы и проведены реставрационные работы, в ходе которых памятник был, по сути, отлит заново. 15 октября состоялось торжественное открытие обновленного монумента. От Башкортостана на открытие были приглашены член Общественной палаты, руководитель регионального отделения Общероссийского движения «Поисковое движение России» Владимир Волков и член республиканского Совета ветеранов войны и труда Энгель Зайнетдинов.

«Восстановление памятника конникам восьмого кавалерийского корпуса — это яркий пример активной гражданской позиции и патриотизма. Общественники, поняв, что памятник не простоит еще одну зиму, не дожидаясь помощи, по сути, спасли его от полного разрушения. За что им низкий поклон. Сейчас наша основная задача найти средства на увековечение покоящихся там воинов. Сложность заключается не только в том, что во время копки траншей «азовцы» разрушили памятник и могилу – часть плит вырвали на укрепления, оставшиеся осели в могилу, бордюры рассыпалась, но и в том, что до сих пор мы не можем со стопроцентной уверенностью назвать всех похороненных там бойцов. При проверке выяснилось, что часть солдат, числящихся по паспорту захоронения покоящимися на мемориале, на самом деле остались живы, у многих имена и фамилии искажены, имена некоторых выбиты на мемориалах в соседних деревнях. Сейчас мы начали работу по составлению точных списков похороненных, уточнению их имен и фамилий. Пока идет эта работа, мы надеемся, что найдутся средства на ремонт самой могилы, изготовление и установку памятных плит, ведь сохранение памяти о 112-й Башкирской кавдивизии — это дело чести для нашей республики», — поделился впечатлениями от поездки Владимир Волков.

Кроме работ по реставрации мемориала в Чернухино, общественники планируют изготовить и установить памятные плиты и на других мемориалах Луганской земли, где покоятся воины 112-й кавалерийской дивизии. Летом 2018 года поисковики запланировали вместе со своими луганскими коллегами провести работы на месте гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова. Поисковики надеются, что это позволит пролить свет на ряд вопросов, связанных с боями конца февраля 1943 года.