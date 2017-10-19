УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Главный федеральный инспектор по Башкортостану проинспектировал ход реализации федеральной приоритетной программы «Формирование современной городской среды» в Салавате.

В городе участниками программы являются 68 многоквартирных домов, 30 дворовых территорий и один сквер. Михаил Закомалдин ознакомился с ходом реконструкции дворовых участков по улице Октябрьской, Островского, а также посетил сквер культурно-досугового центра «Агидель», а после пообщался с местными жителями.

На данных объектах завершились работы по расширению дорог, обустройству новых парковочных мест для автомобилей, возводятся современные детские и спортивные площадки, устанавливается видеонаблюдение, дополнительное освещение.

«В целом в Башкортостане проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется на хорошем уровне. И то, что мы увидели сегодня – выглядит вполне достойно. Главной целью проекта, и об этом неоднократно говорил полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич, это то, чтобы при формировании удобной среды – учитывалось мнение самих жителей», — подчеркнул Михаил Закомалдин.

К проекту «Формирование комфортной городской среды» Башкортостан подключился в нынешнем году. В рамках проекта будут благоустроены 23 города и городских поселений. Общий объем финансирования — более 1 миллиарда рублей. Это деньги федерального, республиканского бюджетов, бизнеса и самих жителей многоквартирных домов.

Формирование комфортной городской среды предусматривает новые правила и принципы управления городским хозяйством, а также современные муниципальные правила благоустройства.