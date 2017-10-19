УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

После того, как активисты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» обратили внимание на сомнительную схему «красоты в кредит» в Центре эстетической медицины в Уфе, возбуждено уголовное дело в отношении руководства этого салона. Как уже сообщал «Башинформ», жители республики неоднократно обращались в правоохранительные органы, но безуспешно. Дело сдвинулось с мертвой точки после передачи всех документов в Генпрокуратуру России руководителем проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктором Климовым.

«Данная деятельность имеет огромный размах. Мы надеемся, что состав преступления по этому делу будет доказан, и что виновные понесут наказание. Для ОНФ очень важен такой прецедент. Он будет способствовать помощи пострадавшим в других регионах», — заявил Виктор Климов.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Башкортостану сообщила, что по факту хищения более 3 млн рублей у клиентов Центра эстетической медицины в Уфе было возбуждено уголовное дело. Пострадавшими по уголовному делу являются более двадцати клиенток салона, реализующего косметику.

В текущем году эксперты проекта «За права заемщиков» выяснили, что под разными предлогами женщин приглашали на бесплатную диагностику в этот медцентр, а в итоге навязали неподъемные кредиты на услуги сомнительного качества. Они неоднократно обращались с заявлениями в правоохранительные органы, требуя привлечь к ответственности сотрудников центра и расторгнуть кредитные договоры, которые их убеждали заключать, вводя в заблуждение. Однако все эти обращения и жалобы оставались без должного внимания со стороны полиции.

«Совсем недавно мы помогали клиенткам этой клиники подать коллективную жалобу на бездействие правоохранителей в Генпрокуратуру. И вот уже сегодня, по нашим данным, всех, подписавших эту жалобу, по очереди для дачи показаний приглашают в отделение полиции, которое занимается этим делом», — отметил Виктор Климов.

Активисты ОНФ уже около трех лет выявляют мошеннические схемы в салонах красоты. Эксперты Народного фронта уверены, что правоохранительным органам следует рассмотреть подобную «конструкцию» деятельности, как содержащую откровенные признаки мошенничества.

«Проблема эта существует достаточно давно, такие салоны растут, как грибы после дождя. Сегодня это уже не только косметика и косметические процедуры, но и школы иностранных языков, бросовые по качеству и себестоимости продукты питания. В эту схему попадает все, что трудно вернуть или невозможно по законодательству, и за что можно получить довольно большие деньги вперед и в кредит», — пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».

Еще одной проблемой в отстаивании своих прав пострадавшими Климов назвал тот факт, что продавцы «красоты в кредит» во избежание судебных исков и претензий со стороны клиентов действуют через несколько юридических лиц, что создает дополнительные проблемы для тех, кто хочет судиться за навязывание услуг. Под одной вывеской может работать несколько фирм с разными руководителями.