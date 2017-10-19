Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.27 ↓

EUR 67.35 ↑

19 октября Четверг

Уфа   °

В Башкирии объявлен конкурс на лучший проект памятника морским пехотинцам

ОБЩЕСТВО

В Башкирии объявлен конкурс на лучший проект памятника морским пехотинцам Фото: http://www.mvestnik.ru/

В Башкирии объявлен конкурс на лучший проект памятника морским пехотинцам Фото: http://www.mvestnik.ru/

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Региональная общественная организация морских пехотинцев РБ «Витязь» и Общественная палата республики объявили об открытом конкурсе на лучший проект памятника для увековечивания памяти о морских пехотинцах России, погибших в ходе Великой Отечественной Войны, а также в локальных конфликтах в горячих точках СНГ и за рубежом.

Согласно положению конкурса, мемориал должен символизировать преемственность поколений, сохранение и продолжение традиций ратного дела, патриотического воспитания молодежи, содержать визуализацию трех поколений: старшего – участники ВОВ, современного – участники современных войн и боевых конфликтов и подрастающего – воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских классов.

Победитель конкурса будет награжден медалью «За заслуги перед морской пехотой России I степени», в постаменте памятника будет указано его авторство.

Конкурс продлится до 27 ноября 2017 года. Проекты принимаются по электронному адресу ogalin@yandex.ru, тел.+7 (347) 240-40-41, 8(917)7474831.

«День морской пехоты – это профессиональный праздник морских пехотинцев России, который отмечают 27 ноября, — рассказал заместитель председателя Общественной палаты РБ, руководитель РОО МП РБ «Витязь» Олег Галин. – История морской пехоты берет начало с 1705 года, с Указа Петра I и насчитывает огромное число побед. На фронтах гражданской войны 1918-1922 гг. участвовало около семидесяти пяти тысяч моряков. Во время Великой Отечественной войны сражались сорок бригад морских пехотинцев, более ста были удостоены звания Героя Советского Союза. В СССР морская пехота была полностью ликвидирована, ее восстановили как род войск в начале 1960-х годов. Во время Чеченского конфликта 16 морским пехотинцам было присвоено звание Героя России за мужество и героизм. В ходе кампаний погибло более 200 морпехов».

Сегодня войска морской пехоты входят в состав всех флотов России — Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийской флотилии.

Теги: морские пехотинцы, памятник
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть