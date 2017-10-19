В Башкирии объявлен конкурс на лучший проект памятника морским пехотинцам Фото: http://www.mvestnik.ru/ В Башкирии объявлен конкурс на лучший проект памятника морским пехотинцам Фото: http://www.mvestnik.ru/

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Региональная общественная организация морских пехотинцев РБ «Витязь» и Общественная палата республики объявили об открытом конкурсе на лучший проект памятника для увековечивания памяти о морских пехотинцах России, погибших в ходе Великой Отечественной Войны, а также в локальных конфликтах в горячих точках СНГ и за рубежом.

Согласно положению конкурса, мемориал должен символизировать преемственность поколений, сохранение и продолжение традиций ратного дела, патриотического воспитания молодежи, содержать визуализацию трех поколений: старшего – участники ВОВ, современного – участники современных войн и боевых конфликтов и подрастающего – воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских классов.

Победитель конкурса будет награжден медалью «За заслуги перед морской пехотой России I степени», в постаменте памятника будет указано его авторство.

Конкурс продлится до 27 ноября 2017 года. Проекты принимаются по электронному адресу ogalin@yandex.ru, тел.+7 (347) 240-40-41, 8(917)7474831.

«День морской пехоты – это профессиональный праздник морских пехотинцев России, который отмечают 27 ноября, — рассказал заместитель председателя Общественной палаты РБ, руководитель РОО МП РБ «Витязь» Олег Галин. – История морской пехоты берет начало с 1705 года, с Указа Петра I и насчитывает огромное число побед. На фронтах гражданской войны 1918-1922 гг. участвовало около семидесяти пяти тысяч моряков. Во время Великой Отечественной войны сражались сорок бригад морских пехотинцев, более ста были удостоены звания Героя Советского Союза. В СССР морская пехота была полностью ликвидирована, ее восстановили как род войск в начале 1960-х годов. Во время Чеченского конфликта 16 морским пехотинцам было присвоено звание Героя России за мужество и героизм. В ходе кампаний погибло более 200 морпехов».

Сегодня войска морской пехоты входят в состав всех флотов России — Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийской флотилии.