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19 октября Четверг

Уфа   °

В Башкирии впервые провели фестиваль-конкурс современного народного ткачества «Орловка»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии впервые провели фестиваль-конкурс современного народного ткачества «Орловка»

Фото: Дом дружбы народов РБ

В Башкирии впервые провели фестиваль-конкурс современного народного ткачества «Орловка»

Фото: Дом дружбы народов РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Архангельском районе Башкирии впервые прошел Республиканский фестиваль-конкурс современного народного ткачества «Орловка». На нем собрались мастерицы из Уфы, Бирска, Октябрьского, Давлеканово, Сибая, Гафурийского, Белокатайского, Архангельского, Бурзянского, Кармаскалинского и других районов. К участию были приглашены художники, мастера, занимающиеся ткачеством, независимо от наличия художественного образования, рукодельницы в возрасте не моложе 18 лет, студии, клубы, художественные коллективы.

В рамках фестиваля прошла выставка народного декоративно-прикладного искусства по современному ручному ткачеству. Каждый участник представил для выставки до пяти своих работ. На выставку произведений современного ручного ткачества принимались тканые работы, выполненные за последние три года: полотенца, панно, скатерти, дорожки, костюмы, детали и аксессуары костюма: головные уборы, пояса, украшения, сумки. Произведения должны были сохранять местную технологию традиционного ткачества или при помощи новых технологических разработок ручного ткачества образно отражать идеи и мотивы народного искусства своей локальной культуры.

В первый день фестиваля состоялся семинар по обучению устройства станка, заправки нитей основы на ткацком станке и ткачеству. Участники обучения научились делать первую набивку берда, навивание колода, подачей нитей основы в нитченки.

Также состоялся конкурс на выполнение в течение трех дней творческой работы, узнаваемой как «Башкирский сувенир». Здесь победительницей была признана участница из села Саитбаба Гафурийского района Рабига Ярмеева.

Теги: ткачество, ремесла
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