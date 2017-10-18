В Башкирии рабочая группа по языковому мониторингу посетила Кармаскалинский район Фото: Общественная палата РБ





В Башкирии рабочая группа по языковому мониторингу посетила Кармаскалинский район Фото: Общественная палата РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рамках проведения общественного наблюдения рабочая группа при Комиссии Общественной палаты Башкортостана по мониторингу реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики организует выездные мероприятия в города и районы республики. 16 октября члены рабочей группы посетили Кармаскалинский район.

Объектами мониторинга стали обеспечение функционирования государственных языков РБ на территории республики, обеспечение прав граждан РФ на территории республики на получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования; использование языков при написании географических объектов и оформлении надписей и другие.

Общественники посетили образовательные организации, ознакомились с работой учреждений культуры. Внимание экспертов было обращено и на правильность перевода на национальные языки информации на улицах райцентра. Практически в каждом учреждении состоялось общение с коллективами организаций, учениками, молодежью. Обсуждались проблемы, перспективы развития, поиск решений по обсуждаемой проблеме. Было внесено немало интересных проектов по различным направлениям жизнедеятельности.

«Наша группа состоит из профессионалов и их мнение дорого стоит. Такие встречи на местах очень полезны, — отметила руководитель рабочей группы Галия Мухамедьянова. – В обследуемых образовательных учреждениях мы не нашли нарушений законов, касающихся языковой политики: количество часов преподавания государственных языков и родных языков соответствует установленным нормативам, негативных обращений со стороны родителей не было».

Рабочая группа записывала все предложения и пожелания учительского сообщества. К примеру, нет единой рекомендации по оформлению классных журналов, преподавателям родных языков не хватает обучающих семинаров, есть вопросы по учебникам.

Также состоялась встреча членов рабочей группы с журналистами башкирской районной газеты: обсуждалось увеличение тиража, пропаганда башкирского языка и литературы.