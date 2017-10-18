Неработающая жительница Екатеринбурга обманула в Уфе кассиршу супермаркета Фото: Галина Бахшиева Неработающая жительница Екатеринбурга обманула в Уфе кассиршу супермаркета Фото: Галина Бахшиева

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Неработающая 23-летняя жительница Екатеринбурга обманула в Уфе кассиршу супермаркета.

Девушка зашла в магазин и с выбранным товаром подошла к кассе. Протянув продавцу крупную купюру и увидев, что кассир отвлеклась, аферистка тут же спрятала свою банкноту. Невнимательной продавщице ничего не оставалось как отсчитать ей сдачу, говорится в сообщении МВД о факте мошенничестве. В итоге магазину нанесен ущерб в размере 14 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали полицейские. Гражданка призналась в содеянном, в отношении нее возбуждено уголовное дело.