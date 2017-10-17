В Башкирии создана межведомственная рабочая группа по координации процесса формирования Перечня объектов к 100-летию образования республики
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Распоряжением Правительства Башкортостана создана межведомственная рабочая группа по координации процесса формирования и реализации Перечня объектов к 100-летию образования республики.
Контроль за исполнением возложен на заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева.
100–летие со дня образования Республика Башкортостан отметит в 2019 году. К этой знаменательной дате в регионе будет построено 100 новых крупных объектов