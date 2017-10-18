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УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

30 ноября состоится Всероссийский конкурс «Лучший специалист по экологической безопасности России — 2017», приуроченный к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ. Организаторы конкурса – Министерство природопользования и экологии РБ, Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы, Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, Управление Росприроднадзора по РБ и другие организации.

Основные цели конкурса – повышение эффективности работы служб предприятий в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, привлечение внимания работодателей и работников к вопросам охраны окружающей среды.

Заявки принимаются до 26 ноября по e-mail pr@bmipk.ru С подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на сайтах организаторов конкурса.