В Уфе проходит Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов Фото: Олег Яровиков





В Уфе проходит Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в уфимском Конгресс-холле проходит Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов. В нём принимают участие ведущие учёные в области нейрохирургии из России, Китая, а также других стран.

С приветственным словом к участникам конгресса выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, который рассказал о развитии нейрохирургии в республике.

– Обсуждаемые на конгрессе вопросы имеют важное практическое значение и для нашей республики. Серьёзные вложения в здравоохранение позволили улучшить основные показатели здоровья населения, – сказал Рустэм Хамитов. – С 2010 года в три раза увеличились объёмы высокотехнологичной медицинской помощи. Понятно, что это требует значительных ресурсов. Тем не менее, без сожаления направляем финансирование в эту отрасль, и, конечно же, получаем соответствующие результаты.

Глава республики отметил, что в регионе успешно работают клиники и специализированные центры, открыт центр позитронно-эмиссионной томографии и «Кибер-нож». С нового года в полную силу будет действовать медико-генетический центр. Активно развивается, оснащается современным диагностическим и хирургическим оборудованием нейрохирургическая служба.

– Важно, что первый в истории Конгресс нейрохирургов двух стран стартует именно в России, в Башкортостане. Китай – стратегический партнёр и союзник, с которым Россия стоит на единых позициях по самым ключевым вопросам мировой политики и повестки дня, – отметил Рустэм Хамитов. – Крепнут контакты учёных и научных коллективов, проводятся совместные исследования, конференции, консилиумы. Заключены договоры о сотрудничестве между нашими медицинскими университетами. Наши врачи-аспиранты обучаются в Харбинском и Сычуаньском университетах. Более 100 китайских студентов прошли стажировки в клиниках Башкирского государственного медуниверситета. Радует, что всё больше талантливых молодых людей стремятся стать нейрохирургами, осваивают инновационные технологии.

Главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов отметил достижения республики в области нейрохирургии, особо подчеркнув техническую оснащённость нейрохирургических отделений. В медицинских организациях республики для оказания нейрохирургической помощи функционируют 24 компьютерных томографа, восемь магнитно-резонансных томографов, 18 С-дуг, пять навигационных станций, два рамных стереотаксиса, 11 операционных микроскопов, семь эндоскопических стоек.

– Не каждый регион может похвастаться таким высокотехнологичным оборудованием, – сказал главный нейрохирург, поддержав предложение Рустэма Хамитова о создании в Башкортостане Поволжского нейрохирургического и нейрореабилитационного центра.