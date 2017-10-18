Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.33 ↑

EUR 67.45 ↓

18 октября Среда

Уфа   °

В Уфе проходит Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов

ОБЩЕСТВО

В Уфе проходит Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов

Фото: Олег Яровиков

В Уфе проходит Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов

Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в уфимском Конгресс-холле проходит Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов. В нём принимают участие ведущие учёные в области нейрохирургии из России, Китая, а также других стран.

С приветственным словом к участникам конгресса выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, который рассказал о развитии нейрохирургии в республике.

– Обсуждаемые на конгрессе вопросы имеют важное практическое значение и для нашей республики. Серьёзные вложения в здравоохранение позволили улучшить основные показатели здоровья населения, – сказал Рустэм Хамитов. – С 2010 года в три раза увеличились объёмы высокотехнологичной медицинской помощи. Понятно, что это требует значительных ресурсов. Тем не менее, без сожаления направляем финансирование в эту отрасль, и, конечно же, получаем соответствующие результаты.

Глава республики отметил, что в регионе успешно работают клиники и специализированные центры, открыт центр позитронно-эмиссионной томографии и «Кибер-нож». С нового года в полную силу будет действовать медико-генетический центр. Активно развивается, оснащается современным диагностическим и хирургическим оборудованием нейрохирургическая служба.

– Важно, что первый в истории Конгресс нейрохирургов двух стран стартует именно в России, в Башкортостане. Китай – стратегический партнёр и союзник, с которым Россия стоит на единых позициях по самым ключевым вопросам мировой политики и повестки дня, – отметил Рустэм Хамитов. – Крепнут контакты учёных и научных коллективов, проводятся совместные исследования, конференции, консилиумы. Заключены договоры о сотрудничестве между нашими медицинскими университетами. Наши врачи-аспиранты обучаются в Харбинском и Сычуаньском университетах. Более 100 китайских студентов прошли стажировки в клиниках Башкирского государственного медуниверситета. Радует, что всё больше талантливых молодых людей стремятся стать нейрохирургами, осваивают инновационные технологии.

Главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов отметил достижения республики в области нейрохирургии, особо подчеркнув техническую оснащённость нейрохирургических отделений. В медицинских организациях республики для оказания нейрохирургической помощи функционируют 24 компьютерных томографа, восемь магнитно-резонансных томографов, 18 С-дуг, пять навигационных станций, два рамных стереотаксиса, 11 операционных микроскопов, семь эндоскопических стоек.

– Не каждый регион может похвастаться таким высокотехнологичным оборудованием, – сказал главный нейрохирург, поддержав предложение Рустэма Хамитова о создании в Башкортостане Поволжского нейрохирургического и нейрореабилитационного центра.

Теги: здравоохранение, форумы, глава рб
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть