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18 октября Среда

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Башкортостан назван регионом-лидером по подготовке к отопительному периоду

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкортостан назван регионом-лидером по подготовке к отопительному периоду Фото: Олег Яровиков

Башкортостан назван регионом-лидером по подготовке к отопительному периоду Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Минстрой России назвал регионы-лидеры по подготовке и началу отопительного периода. Высокий уровень подготовки инфраструктуры и жилищного фонда к зиме отмечается у девяти регионов — Москва, Камчатский край, Республики Башкортостан и Татарстан, Самарская область, Республика Алтай, Тульская, Липецкая и Новосибирская области. Об этом 18 октября сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на видеоселекторном совещании, которое провёл вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак. Среди регионов-аутсайдеров числятся Брянская и Курская области, Забайкальский край и Еврейская автономная область.

Как сообщили в Правительстве республики, в регионе к отопительному периоду подготовлено 101,01 млн кв. м жилищного фонда, 1 532 котельные, 4 138,6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 14 748,6 км водопроводных сетей, 517 центральных тепловых пунктов. Произведена замена 133,4 км тепловых сетей и 208,9 км водопроводных сетей. Предприятия ЖКХ на объектах коммунальной инфраструктуры имеют 195 единиц передвижных резервных источников электроснабжения и 102 единицы стационарных источников электроснабжения, обеспеченность объектов составляет 100%. Сформированы и укомплектованы ремонтным персоналом 504 аварийно-восстановительные бригады и 1 643 единиц техники.

Теги: отопительный сезон
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