Рустэм Хамитов наградил главного нейрохирурга России
Рустэм Хамитов наградил главного нейрохирурга России Фото: Олег Яровиков
Рустэм Хамитов наградил главного нейрохирурга России Фото: Олег Яровиков
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
Сегодня в рамках Первого Российско-Китайского конгресса нейрохирургов Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил главному нейрохирургу Минздрава России Владимиру Крылову благодарственное письмо республики.
– Как Глава республики хотел бы вручить главному нейрохирургу России Владимиру Викторовичу Крылову Благодарственное письмо Республики Башкортостан за большой вклад в развитие здравоохранения в республике, нейрохирургической науки и практики в стране и регионах, – сказал Рустэм Хамитов.