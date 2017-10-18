В Башкирии сотрудница ломбарда присвоила 1,3 млн рублей
В Башкирии сотрудница ломбарда присвоила 1,3 млн рублей Фото: yell.ru
В Башкирии сотрудница ломбарда присвоила 1,3 млн рублей Фото: yell.ru
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Белорецке вынесли приговор сотруднице ломбарда, присвоившей 1,3 млн рублей из средств работодателя. Женщина работала в организации полтора года и за это время совершила 80 фальшивых залогов, оформляя бижутерию как драгоценные металлы. Свою вину она признала, в ходе следствия частично возместила ущерб. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, удовлетворив иск потерпевшей стороны о полном возмещении ущерба, сообщили в Верховном суде РБ.