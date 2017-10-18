Российские писатели и музыканты провели экскурсии для одаренных детей из Башкирии Фото: Редакция журнала "Бельские просторы" Российские писатели и музыканты провели экскурсии для одаренных детей из Башкирии Фото: Редакция журнала "Бельские просторы"

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Одаренные школьники из разных уголков Башкирии — начинающие писатели и музыканты — совершили девятидневный тур по городам России, в котором экскурсоводами выступили ведущие российские литераторы. Акция состоялась в рамках литературной школы «КоРифеи» — проекта редакции литературного журнала «Бельские просторы» и объединения русскоязычных литераторов Союза писателей Башкортостана. Школьники из Уфы, Ангасяка, Благовещенска, Белорецка и других уголков республики побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Суздале.

Начался курс выездной литературной школы в легендарном Центральном доме литератора в Москве с выступления руководителя Совета молодых литераторов Союза писателей России прозаика Андрея Тимофеева и молодых российских критиков. Далее подростки приняли участие в занятии Лаборатории по работе с одаренными детьми при Московской городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара под руководством драматурга и детского писателя Льва Яковлева, посетили с экскурсией древние столицы Владимир и Суздаль.

В Санкт-Петербурге с подростками провели занятия председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, знаменитый писатель-шестидесятник Валерий Попов, лауреат премии «Большая книга» Леонид Юзефович, другие известные писатели, поэты, драматурги, организаторы литературных фестивалей и редакторы журналов. Подростки посетили Молодёжный театр на Фонтанке и Театр имени Ленсовета, музеи и выставки. Потрясением для юных литераторов и музыкантов стала лекция-концерт Андрея Решетина, выдающегося российского музыканта, скрипача рок-группы «Аквариум». В здании музея Ломоносова, в зале, где в XVII-XVIII веках заседала Академия наук, Андрей Решетин рассказал об искусстве периода барокко и рококо, виртуозно прочитал стихи русских поэтов этого периода, исполнил несколько композиций на старинных инструментах. В этом ему помогали музыканты петербургского ансамбля «Солисты Екатерины Великой»

«Наши ученики вернулись из путешествия иными, чем уезжали. За девять дней они получили такой мощный культурный импульс, что теперь жизнь у них будет интереснее и счастливее, чем раньше. Их горизонт раздвинулся, открылись новые дороги», — рассказала агентству «Башинформ» автор и руководитель проекта, председатель объединения русскоязычных писателей СП Башкирии Светлана Чураева.