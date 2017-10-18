Журналистов «БСТ» удерживают на ферме Краснокамского района Башкирии Фото: Зайкат Лукманов Журналистов «БСТ» удерживают на ферме Краснокамского района Башкирии Фото: Зайкат Лукманов

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Корреспонденты телеканала «БСТ» 18 октября выехали на съёмки в село Актанышбаш, чтобы сделать сюжет о ситуации на ферме. Как сообщало агентство «Башинформ», жители Краснокамского района забили тревогу по поводу массового падежа животных на территории сельскохозяйственного кооператива «1 мая». Позже эту информацию опровергли в администрации района.

По информации телеканала, после того, как съёмочная группа собрала весь необходимый материал для сюжета, журналистов отказались выпускать с территории фермы. В связи с незаконным удержанием людей и воспрепятствованием журналистской деятельности телеканал «БСТ» обратился в правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка опрашивают стороны.