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18 октября Среда

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Журналистов «БСТ» удерживают на ферме Краснокамского района Башкирии

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Журналистов «БСТ» удерживают на ферме Краснокамского района Башкирии Фото: Зайкат Лукманов

Журналистов «БСТ» удерживают на ферме Краснокамского района Башкирии Фото: Зайкат Лукманов

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Корреспонденты телеканала «БСТ» 18 октября выехали на съёмки в село Актанышбаш, чтобы сделать сюжет о ситуации на ферме. Как сообщало агентство «Башинформ», жители Краснокамского района забили тревогу по поводу массового падежа животных на территории сельскохозяйственного кооператива «1 мая». Позже эту информацию опровергли в администрации района.

По информации телеканала, после того, как съёмочная группа собрала весь необходимый материал для сюжета, журналистов отказались выпускать с территории фермы. В связи с незаконным удержанием людей и воспрепятствованием журналистской деятельности телеканал «БСТ» обратился в правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка опрашивают стороны.

Теги: БСТ
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