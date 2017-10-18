В соцсети появилось видео, как педагог бьет по голове ученика в одной из школ Башкирии Фото: Vk, анонимный автор | Видео: анонимный автор, группа в Vk В соцсети появилось видео, как педагог бьет по голове ученика в одной из школ Башкирии Фото: Vk, анонимный автор | Видео: анонимный автор, группа в Vk

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В соцсети 18 октября появилось видео, как учитель бьет по голове ученика. Анонимный автор записи сообщил, что инцидент произошел в Бижбулякском районе, но школу уточнять не стал.

«Недавно писали, что учителя не бьют учеников и все это — вранье, и сами доводят. Вот такая ситуация была год назад в классе моей соседки. После такого я не верю словам, что сами доводят, бывает, что учитель настроен против ученика по личным причинам и срывает на нем злость. И такие учителя есть, и мужчины, и женщины. Думаете, подросткам такое давление взрослых не причинит вреда психике», — написано в сообщении к видео.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по данному факту в Отдел образования администрации Бижбулякского района.

«Этот инцидент произошел в позапрошлом году. Почему кто-то сейчас выложил видео и зачем, непонятно. Учитель после этого случая был уволен, ушел из школы. Кому-то выгодно выложить это видео. Сейчас специальная комиссия будет разбираться с фактом появления этой видеозаписи в интернете», — прокомментировали в местном РОНО.

В пресс-службе следственного управления СКР по РБ сообщили агентству «Башинформ», что по факту нанесения ударов ученику инициирована доследственная проверка. Будет выяснено в какой школе это произошло, знала ли администрация о случившемся и по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.