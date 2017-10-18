Башкирское предприятие «Агидель» представило изделия народных промыслов в Москве на выставке «Живой источник» Фото: Гульчачак Ханнанова



















Башкирское предприятие «Агидель» представило изделия народных промыслов в Москве на выставке «Живой источник» Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Выставка народных художественных промыслов «Живой источник» открылась в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. На церемонии ее открытия присутствовала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, озвучившая приветственное письмо от президента страны Владимира Путина. Председателем оргкомитета выставки стал первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон. В экспозиции участвует со своими экспонатами предприятие из Башкирии – Башкирские художественные промыслы «Агидель».

«Народные промыслы России уходят своими корнями в глубину веков и по праву являются неотъемлемой частью нашего богатейшего национального наследия. Их сбережение, передача из поколения в поколение бесценных традиций самобытного искусства и опыта мастеров — важная общегосударственная задача», — сказала Ольга Голодец.

Выставка «Живой источник» пройдет в столице до 25 октября и посвящена народным художественным промыслам. Ее целями является сохранение единого культурного пространства, укрепление межрегионального культурного сотрудничества и привлечение внимания к актуальным проблемам развития художественных промыслов. Посетители выставки смогут увидеть более 1,5 тысяч высокохудожественных произведений народного искусства мастеров и художников России. В «Манеже» свои изделия представляют мастера и художники из 140 организаций более чем из 40 регионов России. Экспозиция организована при поддержке Минпромторга России, Минкультуры России и Правительства Москвы. Председатель правления Ассоциации народных художественных промыслов России Геннадий Дрожжин в ходе торжественного открытия выставки сообщил, что подобная экспозиция открывается впервые в истории современной России.

Работы БХП «Агидель» — вышитые рушники, национальные покрывала, этническая одежда, расписные шкатулки ручной работы и многое другое — пользуются на выставке большим интересом у посетителей. Они сделаны руками как мастеров еще советских времен, так и ныне работающими на предприятии мастерами, сообщила руководитель пресс-центра Представительства РБ в Москве Гульчачак Ханнанова.