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18 октября Среда

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В Башкирском госуниверситете пройдет открытая лекция одного из ведущих востоковедов России

ОБЩЕСТВО

В Башкирском госуниверситете пройдет открытая лекция одного из ведущих востоковедов России Фото: БашГУ

В Башкирском госуниверситете пройдет открытая лекция одного из ведущих востоковедов России Фото: БашГУ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Институте истории и государственного управления Башкирского государственного университета пройдет открытая лекция одного из ведущих востоковедов России, заместителя директора Института востоковедения РАН, руководителя Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Аликбера Аликберова.

Публичная лекция для вузовского и академического сообщества состоится сегодня, 18 октября, с 12 до 14 часов в аудитории №405 гуманитарного корпуса БашГУ (ул. К. Маркса, 3/4, 4-й этаж). Тема лекции: «Салафитский вызов России: объективный этап эволюции ислама или попытка его религиозного обновления?».

На этой же площадке с 15.30 до 17.00 состоится лекция для студентов гуманитарных направлений «Исламская угроза политической стабильности в России: мифы или реальность?».

Вход свободный.

Теги: образование, лекции, вузы, БашГУ
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