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Наступление «зеленой» энергетики будет продолжаться – Рустэм Хамитов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Наступление «зеленой» энергетики будет продолжаться – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

Наступление «зеленой» энергетики будет продолжаться – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

На проходящем в Уфе Российском энергетическом форуме Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал о перспективах развития в республике альтернативных видов энергетики.

По его словам, в настоящее время традиционные виды выработки электроэнергии находятся «в самом расцвете сил», поэтому «зелёная» энергетика пока не может составить им конкуренцию.

– Традиционная энергетика ещё долго будет удерживать лидерство в Российской Федерации. Думаю, что не менее двух, может быть, даже трёх десятилетий, – считает Рустэм Хамитов. – Но в то же время наступление «зелёной» энергетики будет продолжаться. Уверен, что нам, Республике Башкортостан, в этой ситуации засиживаться на старте нельзя. Надо работать, двигаться вперёд.

Глава региона отметил, что в республике успешно развиваются проекты в области возобновляемых источников энергии.

– Нашу республику называют «солнечным Башкортостаном». 300 дней в году в башкирском Зауралье солнце светит изо всех сил. Эту энергию надо использовать, и сегодня там строятся пускай ещё небольшие, но значимые объекты солнечной энергетики, – отметил Рустэм Хамитов. – В 2020 году мы будем иметь около 100 МВт установленной мощности солнечной энергии. Да, это всего лишь два процента установленной общей мощности республиканской энергосистемы, но уже неплохой шаг вперёд. Так что будем работать в этой части.

По мнению руководителя республики, перспективными для Зауралья также могут стать проекты в области энергии ветра. У региона есть большой потенциал и по строительству биогазовых электростанций.

Вместе с тем Рустэм Хамитов отметил, что «зелёная» энергетика пока не может развиваться без поддержки государства.

– Себестоимость такой электроэнергии очень высока, иногда в два-пять раз выше, чем в традиционной энергетике. Поэтому главным покупателем и спонсором «зелёной» энергетики является государство, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Но по мере развития технологий себестоимость будет снижаться. Надеюсь, что в ближайшие пять-десять лет «зелёная» энергетика по себестоимости сравняется с традиционной, и никакой разницы в этой части не будет.

Теги: энергетика, глава рб
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