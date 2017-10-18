УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Желание быть красивыми обернулось для более 20 уфимок серьезным ударом по кошельку. Общая сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей. В числе пострадавших — клиентки салона красоты, реализующего косметику. В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлена личность 29-летней уроженки Ставропольского края, которая является директором салона. Как предполагает следствие, в этом заведении за предоставление услуг представители косметической компании, оформляли на потерпевших займы в кредитной организации. Сумма кредитных обязательств граждан составляла от 80 000 до 130 000 рублей в год. После нескольких сеансов терапии клиенты пытались расторгнуть договоры, но все попытки оказались тщетны, и они были вынуждены обратиться с заявлениями о мошенничестве в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Работа по установлению всех потерпевших от действий работников салона продолжается. Деятельность косметического салона пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе. Следственным подразделением возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».