УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня утром не стало ветерана Салаватского государственного башкирского драматического театра, заслуженной артистки Республики Башкортостан Муниры Заниной. Признанному мастеру сцены 15 декабря исполнилось бы 87 лет. Гражданская панихида и прощание с актрисой состоятся завтра.

Свой творческий путь актриса начала в 1971 году и преданно служила своему родному театру. Мунира Гарафовна Занина до 1999 года играла на салаватской сцене. Ею были сыграны десятки ролей в различных по жанру и тематике спектаклях классического и современного репертуара башкирской и татарской драматургии. В актерском багаже такие роли, как Хафаса (А. Мирзагитов, «Матери ждут сыновей»), Файруза (А. Муртазин, «Ляйсан»), Масрура (М. Гафури, «Черноликие»), Зухра (М. Хайдаров, «Звезда счастья»), Бибинур (Н. Асанбаев, «Дом с невестой»), Салима (Ф. Буляков, «Выходили бабки замуж»), Забира (Ф. Буляков, «Цветок прощания — герань»).

5 сентября 1995 года за заслуги в области театрального искусства Мунире Заниной было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». В памяти коллег и друзей актриса останется человеком, беззаветно преданным театру.