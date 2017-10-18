Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.33 ↑

EUR 67.45 ↓

18 октября Среда

Уфа   °

Ушла из жизни ветеран башкирской театральной сцены Мунира Занина

КУЛЬТУРА

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня утром не стало ветерана Салаватского государственного башкирского драматического театра, заслуженной артистки Республики Башкортостан Муниры Заниной. Признанному мастеру сцены 15 декабря исполнилось бы 87 лет. Гражданская панихида и прощание с актрисой состоятся завтра.

Свой творческий путь актриса начала в 1971 году и преданно служила своему родному театру. Мунира Гарафовна Занина до 1999 года играла на салаватской сцене. Ею были сыграны десятки ролей в различных по жанру и тематике спектаклях классического и современного репертуара башкирской и татарской драматургии. В актерском багаже такие роли, как Хафаса (А. Мирзагитов, «Матери ждут сыновей»), Файруза (А. Муртазин, «Ляйсан»), Масрура (М. Гафури, «Черноликие»), Зухра (М. Хайдаров, «Звезда счастья»), Бибинур (Н. Асанбаев, «Дом с невестой»), Салима (Ф. Буляков, «Выходили бабки замуж»), Забира (Ф. Буляков, «Цветок прощания — герань»).

5 сентября 1995 года за заслуги в области театрального искусства Мунире Заниной было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». В памяти коллег и друзей актриса останется человеком, беззаветно преданным театру.

Теги: утраты, Салаватский башкирский драмтеатр
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть