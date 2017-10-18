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18 октября Среда

Уфа   °

Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2018 году

ПОЛИТИКА

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал проект Минтруда о переносе выходных дней в 2018 году. Постановление российского правительства опубликовано 18 октября.

Согласно документу, в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря, соответственно.

Таким образом, в 2018 году россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, четырехдневный отдых с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда, 9 мая — День Победы; трехдневный отдых с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России; трехдневный отдых с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днем народного единства.

Как поясняется в документе, изменения в трудовом календаре подготовлены для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Теги: правительство РФ, перенос выходных дней
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