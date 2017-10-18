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Башкортостан может стать пилотным регионом по переходу на «закрытые» схемы теплоснабжения

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкортостан может стать пилотным регионом по переходу на «закрытые» схемы теплоснабжения Фото: Олег Яровиков

Башкортостан может стать пилотным регионом по переходу на «закрытые» схемы теплоснабжения Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Республика может стать пилотным регионом по переходу на «закрытые» схемы теплоснабжения. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на проходящем в Уфе Российском энергетическом форуме.

– Думаю, что мы сможем продвинуть тему по переходу на «закрытые» схемы теплоснабжения. У нас уже реализуются несколько пилотных проектов. А с 1 января 2022 года все регионы должны перейти на эту схему, – сообщил Рустэм Хамитов. – Потери тепла в «открытых» сетях – значительные. Мы все это хорошо знаем. В среднем по стране они выросли с девяти процентов в 2000 году до 15 процентов в 2015 году. То есть почти двукратный рост, это никуда не годится. Республика могла бы стать пилотным регионом по реализации «дорожной карты» по созданию «закрытых» схем теплоснабжения.

В настоящее время в России в большинстве многоквартирных домов используется открытая схема теплоснабжения, предполагающая, что теплоноситель (горячая вода) служит не только для транспортирования тепла, но и отбирается потребителями для горячего водоснабжения. В «закрытых» схемах горячая вода используется исключительно для нужд теплоснабжения, при этом теплоноситель не расходуется и не отбирается из сети.

Теги: энергетика, теплоснабжение, глава рб
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