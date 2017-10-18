УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эпидемия гриппа, традиционно, в республике начинается в декабре. В настоящее время грипп в Уфе не регистрируется, наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщает РБК-Уфа.

По данным Роспотребнадзора РБ, в Башкирии ежегодно регистрируется от 600 тысяч до одного миллиона случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. В общей структуре инфекционных заболеваний их доля составляет 94-96%. Гриппом в среднем за эпидсезон болеет от 5 до 9% населения.

В Роспотребнадзоре рассказали, каких вирусов гриппа нужно опасаться этой зимой. По словам заместителя руководителя ведомства Галины Перминой, в предстоящем эпидсезоне рост заболеваний будут вызывать все 3 штамма вирусов: А1 – Сингапур (больше известен как свиной грипп), А2 – ГонКонг и В – Брисбен. Наибольшее распространение получит вирус гриппа А1, который может вызывать тяжелые осложнения в виде быстроразвивающихся пневмоний. Чтобы избежать нежелательных последствий, санитарные врачи призывают делать прививки от гриппа, называя вакцинацию наиболее эффективной мерой профилактики болезни.