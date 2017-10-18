Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.33 ↑

EUR 67.45 ↓

18 октября Среда

Уфа   °

Эпидемия гриппа в Башкирии начнется в декабре

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эпидемия гриппа, традиционно, в республике начинается в декабре. В настоящее время грипп в Уфе не регистрируется, наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщает РБК-Уфа.

По данным Роспотребнадзора РБ, в Башкирии ежегодно регистрируется от 600 тысяч до одного миллиона случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. В общей структуре инфекционных заболеваний их доля составляет 94-96%. Гриппом в среднем за эпидсезон болеет от 5 до 9% населения.

В Роспотребнадзоре рассказали, каких вирусов гриппа нужно опасаться этой зимой. По словам заместителя руководителя ведомства Галины Перминой, в предстоящем эпидсезоне рост заболеваний будут вызывать все 3 штамма вирусов: А1 – Сингапур (больше известен как свиной грипп), А2 – ГонКонг и В – Брисбен. Наибольшее распространение получит вирус гриппа А1, который может вызывать тяжелые осложнения в виде быстроразвивающихся пневмоний. Чтобы избежать нежелательных последствий, санитарные врачи призывают делать прививки от гриппа, называя вакцинацию наиболее эффективной мерой профилактики болезни.

Теги: грипп
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть