УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Девятиклассники из разных городов Башкирии получили путевки на море за победу на федеральном этапе конкурса «Эколидер». Победителей ждет международный детский центр «Артек». Юные экологи проводили весной экоуроки, субботники и различные акции. Они стали лучшими в республике и победили на федеральном этапе конкурса «Сделаем вместе», который проводился в рамках партпроекта «Единой России».

Представлять Башкортостан в экологической смене «Артека» будут ученик 9-го класса школы № 3 города Межгорье Александр Дронов, ученица 9-го класса школы № 15 города Белебей Альбина Ширгазина и ученица 9-го класса уфимской гимназии №93 Гульшат Гилязова. Путевки в лагерь на море и памятные подарки детям вручил региональный координатор проекта «Экология России» Расул Гусманов, сообщили в региональном отделении партии.

«Отправляясь в международный центр, помните, что вам нужно достойно представить нашу республику и свой город. Знакомьтесь, общайтесь, рассказывайте о родном крае, ведите дневники. Мы надеемся, что экологическое движение в Башкортостане будет развиваться и дальше», — сказал Расул Гусманов.

Помимо трех счастливчиков, которые уже завтра, 18 октября, отправятся в «Артек», подарки и дипломы вручены также победителям регионального этапа конкурсов «Эколидер» и «Экоплакат», проводимых в рамках акции «Сделаем вместе».

Всего от республики участие в конкурсе приняли представители более 700 образовательных учреждений, проведено свыше 570 экоуроков.