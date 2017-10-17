Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.08 ↓

EUR 67.29 ↑

17 октября Вторник

Уфа   °

Промышленное развитие Зауралья потребует комбинированных видов выработки электроэнергии – Рустэм Хамитов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Промышленное развитие Зауралья потребует комбинированных видов выработки электроэнергии – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

Промышленное развитие Зауралья потребует комбинированных видов выработки электроэнергии – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Строительство крупных промышленных объектов в башкирском Зауралье потребует использования комбинированных видов выработки электроэнергии для предотвращения её дефицита. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе Российского энергетического форума, который проходит в Уфе.

– В Зауралье с точки зрения строительства у нас сегодня на подходе два предприятия. В ближайшее время китайские коллеги собираются приступить к строительству крупного предприятия по строительным материалам. Там же в башкирском Зауралье будет строиться австрийское предприятие примерно такой же направленности, – рассказал Рустэм Хамитов. – Каждое будет стоить примерно 150-200 млн евро или порядка 12,5-14 млрд рублей. Суммарно мы должны получить около 30 млрд рублей инвестиций. Нам нужно 200 МВт установленной мощности. Их там сегодня физически нет.

Глава республики отметил, что предприятия Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая занимается добычей медных и цинковых руд, начинают более активно работать на рынке, и им также нужна дополнительная энергия.

– Одним словом, дефицит там нужно ликвидировать. Возможно, придётся использовать комбинированные виды выработки электроэнергии. Появилась солнечная электроэнергетика. Сейчас мы думаем о строительстве локальных энергоустановок, базирующихся на газотурбинной технологии. Далее мы думаем, что в тех краях у нас всё-таки хорошо пойдёт ветряная энергетика. Плюс, конечно, традиционная, но потребуется строительство линии электропередачи, чтобы получать электроэнергию из близлежащих к нам регионов, – сказал Рустэм Хамитов. – Таким образом, мы сможем заместить дефицит, возникший в связи со строительством крупных предприятий, и перейти к оптимальному варианту выработки электроэнергии. За счёт распределённой энергетики, за счёт того, что будем комбинировать разные виды выработки энергии, мы справимся с этой ситуацией.

Теги: энергетика, Зауралье, глава рб
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть