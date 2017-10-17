Промышленное развитие Зауралья потребует комбинированных видов выработки электроэнергии – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Промышленное развитие Зауралья потребует комбинированных видов выработки электроэнергии – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Строительство крупных промышленных объектов в башкирском Зауралье потребует использования комбинированных видов выработки электроэнергии для предотвращения её дефицита. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе Российского энергетического форума, который проходит в Уфе.

– В Зауралье с точки зрения строительства у нас сегодня на подходе два предприятия. В ближайшее время китайские коллеги собираются приступить к строительству крупного предприятия по строительным материалам. Там же в башкирском Зауралье будет строиться австрийское предприятие примерно такой же направленности, – рассказал Рустэм Хамитов. – Каждое будет стоить примерно 150-200 млн евро или порядка 12,5-14 млрд рублей. Суммарно мы должны получить около 30 млрд рублей инвестиций. Нам нужно 200 МВт установленной мощности. Их там сегодня физически нет.

Глава республики отметил, что предприятия Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая занимается добычей медных и цинковых руд, начинают более активно работать на рынке, и им также нужна дополнительная энергия.

– Одним словом, дефицит там нужно ликвидировать. Возможно, придётся использовать комбинированные виды выработки электроэнергии. Появилась солнечная электроэнергетика. Сейчас мы думаем о строительстве локальных энергоустановок, базирующихся на газотурбинной технологии. Далее мы думаем, что в тех краях у нас всё-таки хорошо пойдёт ветряная энергетика. Плюс, конечно, традиционная, но потребуется строительство линии электропередачи, чтобы получать электроэнергию из близлежащих к нам регионов, – сказал Рустэм Хамитов. – Таким образом, мы сможем заместить дефицит, возникший в связи со строительством крупных предприятий, и перейти к оптимальному варианту выработки электроэнергии. За счёт распределённой энергетики, за счёт того, что будем комбинировать разные виды выработки энергии, мы справимся с этой ситуацией.