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18 октября Среда

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В Интернете появилась подборка гигантских надписей на территории Башкирии, снятых из космоса

ОБЩЕСТВО

В Интернете появилась подборка гигантских надписей на территории Башкирии, снятых из космоса

Фото: с сайта «Ураловед»

В Интернете появилась подборка гигантских надписей на территории Башкирии, снятых из космоса

Фото: с сайта «Ураловед»

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Проект «Ураловед» подготовил подборку интересных снимков с видами Урала из космоса. Среди них природные объекты, техногенные изменения, надписи из деревьев, фотографии ночных городов с борта МКС.

На фотографии, запечатлевшие территорию Башкирии, попали геоглифы — гигантские надписи, выполняемые путём посадки деревьев. Такие надписи из зеленых насаждений есть в Благовещенском, Гафурийском, Иглинском, Бирском и Архангельском районах.

«Ленину 100 лет» — это, пожалуй, самая известная надпись, составленная из специально посаженных деревьев. Они составлялись в 1970 году из живых деревьев в ознаменование столетнего юбилея Владимира Ленина, который отмечался в СССР на всесоюзном уровне. В таком виде лес высажен на окраине города Благовещенск и около села Архангельского в Архангельском районе, в селе Тавтиманово Иглинского района записано «Ленину 100»

Надпись «Победе – 60» есть к северу от Благовещенска. В восточной части города слова из деревьев «30 лет Победы» частично разрушены в результате застройки.

В парке села Красноусольский Гафурийского района можно прочитать надпись «СССР 50», а к юго-западу от города Бирск близ деревни Новодесяткино — «55 лет Победы». Северо-восточнее села Верхние Татышлы красуются надписи «Октябрю – 60» и «СССР». Жители деревни Маматаево в Татышлинском районе увековечили название своего населенного пункта надписью «Маматай-98». Надпись из камней на башкирском языке «Еңеүгә дан» («Слава Победе») находится близ деревни 1-е Туркменево, похожая надпись из камней — юго-западнее села Байрамгулово.

Теги: надписи из деревьев, геоглифы
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