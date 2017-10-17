В Башкирии создаётся сеть школьных технопарков Фото: Олег Яровиков В Башкирии создаётся сеть школьных технопарков Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшее время в республике появится сеть школьных технопарков, причём первые из них начнут работу уже в текущем году. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на открытии детского центра технического творчества «Кванториум».

Необходимость создания специализированных технических школьных классов руководитель республики объяснил тем, что в технопарках, подобных «Кванториуму», сможет заниматься небольшое количество детей, интересующихся наукой и техникой. Так, три площадки открывшегося центра способны принять порядка 1 500 детей, в то время как в школах Башкортостана сегодня обучается 450 тысяч ребят.

– Поэтому сейчас мы обсуждаем создание сети подобных классов в школах, техникумах, колледжах, университетах, – сказал Рустэм Хамитов. – Может быть, не всё сразу у нас получится, но первые 10-20 новых классов мы планируем открыть уже в этом году. В следующем – ещё 100, потом ещё. Таким образом, надо постараться охватить всю республику.