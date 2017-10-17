Затонская ТЭЦ начнёт работу весной 2018 года Фото: Олег Яровиков

Затонская ТЭЦ начнёт работу весной 2018 года Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Затонская ТЭЦ будет введена в эксплуатацию весной 2018 года. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе Российского энергетического форума, который проходит в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо».

На выставке «Энергетика Урала», организованной в рамках форума, руководитель республики ознакомился со стендом ООО «Башкирская генерирующая компания», где обсудил с представителями предприятия ход строительства Затонской ТЭЦ. По их словам, в настоящее время на объекте работают 137 человек.

– Станция будет запущена в апреле-мае 2018 года, хотя строительно-монтажные работы завершатся уже в декабре, – сообщил Рустэм Хамитов журналистам. – На станции будет работать современная парогазовая установка. Безусловно, её КПД очень высокий. Запуск ТЭЦ позволит остановить некоторые генерирующие мощности на старых станциях, которые сегодня работают неэффективно. Это новый шаг, движение в правильном направлении.

Рустэм Хамитов отметил, что после ввода в эксплуатацию ТЭЦ будет работать на грани рентабельности, что связано со снижением объёма жилищного строительства в микрорайоне Затон.

– Затонская ТЭЦ будет работать по комбинированному циклу, то есть выработка электроэнергии плюс выработка тепла. Если с электроэнергией всё понятно – есть и потребители, и рынки, здесь никаких вопросов не возникает, – то в части потребления тепловой энергии, которую будет вырабатывать эта станция, на сегодняшний день мы имеем определённую проблематику, – сказал Глава республики. – Она связана с тем, что эта ТЭЦ ориентирована на строительство жилья в Затоне. И мы понимаем, что здесь пока существует разрыв. Жильё строится медленно. Строительный, жилищный рынок сокращается. Сегодня нет тех объёмов, которые нам нужны. Станция будет работать если не в убыток, то на грани рентабельности.

Вместе с тем, по словам Главы Башкортостана, ввод ТЭЦ позволит снизить дефицит энергетических мощностей в Уфимском энергоузле, повысить надёжность электроснабжения населения и промышленных объектов.

– Уже работает Ново-Салаватская парогазовая установка, и выработка электроэнергии идёт в плюс. В ближайшие полгода совместно с ПАО «Интер РАО» запустим новую ТЭЦ-5 в Затоне – 400 МВт установленной мощности. Это тоже плюс, хорошая поддержка Уфимскому энергоузлу. Только за счёт этих двух станций мы уже сможем нормализовать ситуацию в республике, – подчеркнул Рустэм Хамитов в ходе пленарного заседания форума.

Напомним, что возведение Затонской ТЭЦ является крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкортостана. Его реализация началась в 2008 году, однако в 2010 году работы по строительству были приостановлены. В конце 2014 года Правительством России был согласован перенос проекта строительства энергоблоков в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ) с Верхнетагильской ГРЭС в Свердловской области на Затонскую ТЭЦ в Уфе. В июле 2015 года её строительство было возобновлено.