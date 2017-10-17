УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рамках официального открытия XXVII Универсиады Республики Башкортостан 20 октября в спортивном комплексе БГПУ им.М.Акмуллы будет дан старт девятому чемпионату Ассоциации студенческого баскетбола. Организаторами студенческих соревнований выступают Министерство молодежной политики и спорта РБ, Башкирский республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ, Совет ректоров вузов РБ и ПФСК «Буревестник».

В торжественной церемонии открытия Универсиады примут участие председатель Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Пронина и председатель Совета ректоров вузов РБ Раиль Асадуллин. В 2017-2018 гг. Универсиада пройдет по 32 видам спорта (мини-футбол, волейбол, плавание, хоккей, бокс, легкая атлетика, дартс и др.).

Соревнования чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола также пройдут в зачёт Универсиады Республики Башкортостан. В дивизионе «Толпар» будут соревноваться 8 мужских команд (УГАТУ, БГПУ, БГМУ, БашГУ, УГНТУ, БГАУ, СФ БашГУ, УКРТБ) и 7 женских (УГАТУ, БГПУ, БашГУ, УГНТУ-фарм, БГАУ, БГУ, СФ БашГУ, БГМУ). Игры сезона 2017-2018 гг. пройдут до 10 февраля. Юноши сыграют один круг и выявят победителя в плей-офф, а девушки проведут матчи первого круга и команды, занявшие с 1 по 4 место, встретятся в «Финале четырех». Победители получат право участвовать в квалификационном этапе Лиги Белова. Также участие в чемпионате примут команды 20 ссузов республики и 15 ссузов Уфы.

Напомним, что дивизион «Толпар» проходит в Башкортостане с 2009 года. Команды республики за это время добились значимых результатов. Так, в 2011 году женская команда БГАУ заняла 2 место на Суперфинале турнира, а в 2017 году уфимская команда «Нефтяночка» пробилась в «Финал четырех» – финальный этап Лиги Белова чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, в котором приняли участие 4 сильнейшие женские команды России.

Церемония открытия Универсиады и чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Толпар» состоится по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции 3а, корпус 2, начало в 14:30.