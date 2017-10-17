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В Башкирии запускают программу«Алтын ҡулдар», которая будет помогать молодёжи выбирать перспективные рабочие специальности

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии планируется запуск общереспубликанской программы сетевой индустриальной школы «Алтын ҡулдар» – «Золотые руки», которая будет помогать молодёжи выбирать перспективные рабочие и инженерные специальности». Подготовка к реализации программы началась в Министерстве образования РБ по поручению Правительства республики. Основная ее цель — осуществление комплекса мероприятий по качественной подготовке специалистов технического профиля и повышению мотивации обучающихся в образовательных учреждениях к последующему выбору рабочих профессий и инженерных специальностей в системе среднего общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования.

О необходимости региона в такой программе говорил Глава республики Рустэм Хамитов на республиканском совещании по образованию в Уфе 12 августа этого года.

«Работу по повышению престижа инженерных специальностей и рабочих профессий надо начинать со школы. Важно заинтересовывать молодёжь через грамотную профориентацию, систему дополнительного образования, вовлечение в техническое творчество, работу технопарков».

В пример руководитель республики привел Туймазинский индустриальный колледж, где на полученный грант закупили современное оборудование и успешно реализуют профориентационный проект «МастерОК» по обучению школьников основам рабочих и технических специальностей. Сотни старшеклассников знакомятся здесь с азами рабочих профессий, основами электротехники, 3D-моделирования, робототехники. Запуск программы «Алтын ҡулдар» – «Золотые руки» планируется осуществлять при помощи специалистов этого колледжа. Инициатором разработки программы сетевой индустриальной школы является заместитель директора Туймазинского индустриального колледжа, член Общественного совета при Минтруда РБОлег Гайсин.

Теги: образование, профориентация
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